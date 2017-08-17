СК Армении назвал причину смерти российского военного на Севане

Автомобили скорой помощи и полиции в Армении. Архивное фото

Автомобили скорой помощи и полиции в Армении. Архивное фото

ЕРЕВАН, 17 авг – РИА Новости, Гагик Багдасарян. Военнослужащий российской военной базы в Армении, утонувший в озере Севан, скончался от внутреннего кровотечения, сообщила РИА Новости советник главы Следственного комитета (СК) республики Сона Трузян, ссылаясь на результаты судмедэкспертизы.

Ранее Трузян заявила РИА Новости, что 20-летний военнослужащий-контрактник российской воинской части, отправившийся 13 августа на отдых на озеро Севан, утонул близ села Норашен. Следователи взяли объяснения с его сослуживцев и других отдыхающих.

"По данным судмедэкспертов, предоставленным после вскрытия тела, причиной смерти военнослужащего стало внутреннее кровотечение", — сказала Трузян.

По ее словам, распоряжением председателя СК Армении Агвана Овсепяна собранные материалы дела переданы в Следственный комитет России.