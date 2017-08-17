СК Армении назвал причину смерти российского военного на Севане

ЕРЕВАН, 17 авг – РИА Новости, Гагик Багдасарян. Военнослужащий российской военной базы в Армении, утонувший в озере Севан, скончался от внутреннего кровотечения, сообщила РИА Новости советник главы Следственного комитета (СК) республики Сона Трузян, ссылаясь на результаты судмедэкспертизы.
"По данным судмедэкспертов, предоставленным после вскрытия тела, причиной смерти военнослужащего стало внутреннее кровотечение", — сказала Трузян.
По ее словам, распоряжением председателя СК Армении Агвана Овсепяна собранные материалы дела переданы в Следственный комитет России.