В Киеве дипломат из РФ прибыл в отель, где мужчина хочет прыгнуть из окна

КИЕВ, 17 авг — РИА Новости. Представитель посольства России приехал на переговоры с мужчиной, который угрожает выпрыгнуть из окна гостиницы "Крещатик" в центре Киева, сообщает в четверг украинское интернет-издание "Страна.ua".

Ранее в пресс-службе полиции столицы Украины сообщили, что мужчина угрожает выпрыгнуть с третьего этажа гостиницы "Крещатик" в центре Киева, на месте работают спасатели. Как передает украинское информагентство УНИАН со ссылкой на очевидцев, мужчина является россиянином и требует встречи с генконсулом РФ. Он периодически курит и общается с работниками отеля.

По информации "Страна.ua", мужчину зовут Тимур Кириллов, по виду ему около 40 лет. Он вчера въехал в 205 номер гостиницы "Крещатик" по паспорту гражданина Канады. Мужчина заявил, что родом из Донецка.

"На место происшествия прибыл дипломат из посольства России, начал общаться с ним через соседний балкон", — говорится в сообщении.

По данным издания, на месте происшествия находятся патрульные полицейские, представители ГосЧС, дежурят две "скорые". Движение для пешеходов в этом районе перекрыто. "В полиции говорят, что якобы он был вчера в консульстве Канады и "чем-то его там расстроили". Номер мужчины действительно обыскивает полиция. Он требует, чтобы полиция оставила номер, и тогда он залезет обратно", — добавили в издании.