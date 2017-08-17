КИЕВ, 17 авг — РИА Новости. Представитель посольства России приехал на переговоры с мужчиной, который угрожает выпрыгнуть из окна гостиницы "Крещатик" в центре Киева, сообщает в четверг украинское интернет-издание "Страна.ua".
По информации "Страна.ua", мужчину зовут Тимур Кириллов, по виду ему около 40 лет. Он вчера въехал в 205 номер гостиницы "Крещатик" по паспорту гражданина Канады. Мужчина заявил, что родом из Донецка.
"На место происшествия прибыл дипломат из посольства России, начал общаться с ним через соседний балкон", — говорится в сообщении.
По данным издания, на месте происшествия находятся патрульные полицейские, представители ГосЧС, дежурят две "скорые". Движение для пешеходов в этом районе перекрыто. "В полиции говорят, что якобы он был вчера в консульстве Канады и "чем-то его там расстроили". Номер мужчины действительно обыскивает полиция. Он требует, чтобы полиция оставила номер, и тогда он залезет обратно", — добавили в издании.
Дончанин угрожает прыгнуть с 3-го этажа гостиницы "Крещатик". Требует консула РФ и Канадыhttps://t.co/LlOswkzcwn pic.twitter.com/Hm9ncQwyMr— News24UA (@News24UA) 17 августа 2017 г.