Защита Муравицкого считает доказательства СБУ абсурдом

КИЕВ, 17 авг — РИА Новости. Адвокат арестованного на Украине житомирского журналиста Василия Муравицкого Андрей Гожый заявил РИА Новости, что собранные следствием "доказательства" вины его подзащитного абсурдны.

"Я частично получил материалы, те, которые следователь посчитал целесообразным показать. Полностью они обязаны будут открыть материалы дела после окончания досудебного следствия. Честно говоря, меня удивляет, с чем Служба безопасности собирается идти в суд. Если с этими материалами, то есть с обычной журналистской работой, то это абсурд", — сказал Гожий.

Он добавил, что в четверг провел встречу с представителями Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ и рассказал им о состоянии свободы слова на Украине, а также о деле Муравицкого.

СБ Украины 1 августа задержала в Житомире журналиста Муравицкого, которого подозревают в госизмене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, нарушении равноправия граждан, создании террористической организации. По утверждению СБУ, его статьи публиковались на "сайтах, которые администрировались из РФ и временно оккупированных территорий Украины".

Прокуратура сообщила, что журналисту грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Суд в Житомире арестовал Муравицкого на два месяца, защита подала апелляцию, однако ее рассмотрение перенесли на 18 августа.

Главред сайта Украина.ру, для которого также писал Муравицкий, Искандер Хисамов, назвал преследование журналиста политическими репрессиями. Секретарь Союза журналистов России, член исполкома Международной федерации журналистов (IFJ) Тимур Шафир считает такие обвинения новым доказательством того, что власти Украины пытаются исключить из информационного пространства иную точку зрения.

МИД РФ назвал задержание Муравицкого очередным эпизодом кампании по силовому подавлению оппозиционных СМИ на Украине и призвал страны ОБСЕ и Совета Европы, а также международные организации осудить политику Киева против СМИ. Счет таким случаям на Украине идет на десятки: к последним, в частности, относятся и гонения на редактора интернет-портала "Страна.ua" Игоря Гужву, которого задержали в Киеве 22 июня по подозрению в вымогательстве. Гужва считает дело против него спланированной провокацией.