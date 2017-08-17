СБУ задержала женщину, подозреваемую в передаче информации ополченцам

КИЕВ, 17 авг — РИА Новости. Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали в городе Запорожье женщину, которую подозревают в передаче ополченцам информации о перемещении украинских силовиков в зоне военной операции в Донбассе, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.
По данным ведомства, собранную информацию женщина передавала через телефон и интернет, а также "докладывала" куратору об общественно-политической ситуации в Мелитопольском районе. "На задании кураторов "ДНР" злоумышленница также публиковала в различных информационно-политических пабликах антиукраинские материалы с призывами к изменению границ территории Украины", — утверждают в ведомстве.
Во время обыска по месту жительства задержанной правоохранители изъяли компьютерную технику, средства связи, фото- и видеотехнику с "доказательствами передачи информации".
Возбуждено дело по статьям "посягательство на территориальную целостность Украины" и "содействие деятельности террористической организации". Женщине грозит до 15 лет лишения свободы. Продолжаются следственно-оперативные действия.