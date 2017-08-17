Минсельхоз Бельгии заявил об отсутствии фипронила в яйцах местных хозяйств

БРЮССЕЛЬ, 17 авг — РИА Новости, Александр Шишло. Продукция всех 266 птицеводческих хозяйств на территории Бельгии прошла надлежащую проверку, инсектицида фипронил в бельгийских яйцах нет, заявил в четверг министр сельского хозяйства Бельгии Дени Дюкарм.

В Евросоюзе разразился скандал, связанный с обнаружением в яйцах некоторых бельгийских и голландских птицеводческих хозяйств фипронила. Его используют для лечения куриц-несушек от вшей, однако по европейским нормам применять фипронил в птицеводческих хозяйствах, чья продукция ориентирована на потребительский рынок, запрещено. Эксперты предупреждают, что частое потребление яиц, содержащих данный инсектицид, опасно для здоровья. Тем не менее миллионы яиц, зараженных фипронилом, поступили на прилавки магазинов стран ЕС.

"На основании объективных элементов, мы, без сомнения, являемся одной из немногих европейских стран, которые могут сказать, что была подвергнута тестам, контролю вся сеть поставок яиц, а также продукция на их основе. Совместно с федеральным агентством по продовольственной безопасности Afsca мы даже провели проверку на уровне (куриного) мяса. Все яичное производство — 266 хозяйств — были проверены и, таким образом, во всех бельгийских яйцах, можно сказать, гарантированно нет фипронила", — заявил министр в эфире радиостанции RTL.

Ранее в качестве превентивной меры Федеральное агентство Бельгии по продовольственной безопасности (Afsca) блокировала, отправив на экспертизу продукцию 86 птицеводческих хозяйств страны, 65 их них после проведенного лабораторного анализа было разрешено возобновить поставки в торговые сети.

При этом ранее глава Минсельхоза Бельгиии Дюкарм утверждал, что яичный кризис можно было предотвратить, если бы власти Нидердандов, которым, с его слов, о заражении яиц фипронилом было известно еще в ноябре 2016 года, информировали об этом партнеров по ЕС. Амстердам категорически отверг обвинения в свой адрес. Нидерланды — ведущий экспортер яиц в Евросоюзе и второй в мире после США.

К расследованию скандала подключены прокуратуры Бельгии и Нидерландов. Власти Нидерландов уже задержали двоих человек, подозреваемых в причастности к делу, а полиция Бельгии провела обыски на 12 предприятиях, специализирующихся на услугах дезинфекции и применяющих инсектицид фипронил.

На прошлой неделе Еврокомиссия объявила о созыве 26 сентября в Брюсселе встречи профильных министров и представителей национальных контролирующих органов в связи с поступлением в торговые сети стран ЕС зараженных фипронилом куриных яиц. Цель совещания — обсудить ситуацию и меры повышения эффективности системы ЕС по оповещению о мошенничестве с продовольственными товарами и о ситуации с безопасностью продовольственной сети.

На встрече будут представлены страны, где были выявлены яйца со следами фипронила: Нидерланды, Бельгия, Германия, Франция, Швеция, Великобритания, Дания, Ирландия, Австрия, Люксембург, Польша, Румыния, Венгрии, Словакия и Словения, а также Швейцария и Гонконг.

Как утверждает ряд экспертов, частое потребление яиц, содержащих данный инсектицид, может нанести вред почкам, печени и щитовидной железе.