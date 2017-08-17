Додон предложил разработать новую стратегию нацбезопасности Молдавии

КИШИНЕВ, 17 авг – РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон выступил с инициативой разработки новой стратегии национальной безопасности республики; он заявил, что при ее создании "впервые подход будет строиться на требованиях профессионализма".

"Провел рабочее заседание с участием представителей службы Высшего совета безопасности и других ответственных лиц аппарата президента. Основным обсуждаемым на заседании вопросом стала разработка новой Стратегии национальной безопасности Молдавии", — написал в четверг Додон на своей странице в Facebook

По его словам, "впервые подход будет строиться на требованиях профессионализма, анализа реальных рисков и угроз в адрес национальной безопасности Молдавии".

"В качестве основной задачи предложил, чтобы стратегия была разработана, доработана и передана на утверждение парламенту не позднее конца 2018 года. Ранее мною был подписан указ об отзыве проекта стратегии национальной безопасности в связи с его несоответствием ситуации на сегодняшний день. В настоящее время действует стратегия, принятая в 2011 году", — написал Додон.