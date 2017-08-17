Суд в Киеве удовлетворил заявление адвоката об отказе от защиты Януковича

КИЕВ, 17 авг — РИА Новости. Оболонский районный суд Киева удовлетворил заявление государственного адвоката экс-президента Украины Виктора Януковича Виталия Мешечека об отказе защищать бывшего главу государства в деле о госизмене, объявлен перерыв в заседании до 6 сентября, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее в ходе заседания Мешечек заявил, что отказывается от защиты Януковича из-за особой сложности дела.

"Заявление адвоката … удовлетворить", — заявил председательствующий по делу судья Владислав Девятко.

Суд объявил перерыв в заседании до 6 сентября 10.00 (совпадает с мск), центру бесплатной правовой помощи поручено назначить Януковичу нового адвоката к этому времени.

Судья также огласил даты, на которые запланированы следующие заседания — 7, 13, 14, 21, 27 и 28 сентября, 5, 11, 12, 19, 25 и 26 октября. Все заседания запланированы на 10.00 (совпадает с мск).

Кроме того, суд в очередной раз намерен разместить в государственной прессе Украины повестку о вызове Януковича на заседания.

Оболонский суд в Киеве в конце июня начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. По делу о госизмене прокуратура намерена потребовать в суде для Януковича приговора к пожизненному заключению. Экс-президент категорически отрицает свою вину.

Защита Януковича заявила о выходе из судебного процесса по желанию подзащитного. По словам экс-президента, он отозвал своих адвокатов в связи с тем, что "не хочет принимать участие в судебном процессе, итог которого заранее определен". При этом Киев назначил Януковичу бесплатного государственного адвоката Мешечка.