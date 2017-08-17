КИЕВ, 17 авг — РИА Новости. Оболонский районный суд Киева удовлетворил заявление государственного адвоката экс-президента Украины Виктора Януковича Виталия Мешечека об отказе защищать бывшего главу государства в деле о госизмене, объявлен перерыв в заседании до 6 сентября, передает корреспондент РИА Новости.
"Заявление адвоката … удовлетворить", — заявил председательствующий по делу судья Владислав Девятко.
Суд объявил перерыв в заседании до 6 сентября 10.00 (совпадает с мск), центру бесплатной правовой помощи поручено назначить Януковичу нового адвоката к этому времени.
Судья также огласил даты, на которые запланированы следующие заседания — 7, 13, 14, 21, 27 и 28 сентября, 5, 11, 12, 19, 25 и 26 октября. Все заседания запланированы на 10.00 (совпадает с мск).
Кроме того, суд в очередной раз намерен разместить в государственной прессе Украины повестку о вызове Януковича на заседания.
Защита Януковича заявила о выходе из судебного процесса по желанию подзащитного. По словам экс-президента, он отозвал своих адвокатов в связи с тем, что "не хочет принимать участие в судебном процессе, итог которого заранее определен". При этом Киев назначил Януковичу бесплатного государственного адвоката Мешечка.