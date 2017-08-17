Российский дипломат прогнозирует снижение напряженности вокруг КНДР

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Ситуация на Корейском полуострове, где периодически возникает напряженность вокруг КНДР и ее ядерной и ракетной программ, должна постепенно улучшиться, считает чрезвычайный и полномочный посол, член Российского совета по международным делам Глеб Ивашенцов.

В последнее время ситуация на Корейском полуострове постоянно обостряется. На прошлой неделе Вашингтон и Пхеньян вновь обменялись угрозами, однако после лидеры обеих стран предпочли смягчить тональность своих заявлений. Так, Ким Чен Ын заявил, что готов еще какое-то время посмотреть на поведение США, а Трамп одобрительно отозвался об этом высказывании.

"Я думаю, что положение пойдет к лучшему. Вы знаете, вот эти все напряженности вокруг Северной Кореи, они возникают регулярно", — заявил Ивашенцов в ходе видеомоста на тему "Эскалация ситуации вокруг Северной Кореи: возможные последствия", организованного в МИА "Россия сегодня".

"Здесь с обеих сторон была нацеленность на внутреннее потребление. Ким Чен Ыну нужно было в начале года подтвердить, что он твердо следует политике обеспечения национальной безопасности страны. Трампу с его стороны нужно было все время подчеркивать свою крутизну — что вот он главный и в Соединенных Штатах, и в мире, Америка первая", — отметил эксперт.

По его словам, Вашингтон сам задал тон подобной риторике на Корейском полуострове. "Они (США) угрожали Северной Корее ядерным оружием со времен Корейской войны в 50-х годах, а сейчас получили ответ: на ваши угрозы мы можем ответить ядерным ударом", — сказал Ивашенцов.

Ситуация на Корейском полуострове накалилась после обмена резкими заявлениями между КНДР и США. Северная Корея пообещала выпустить баллистические ракеты в район Гуама, где расположены американская авиабаза Андерсен и военно-морская база Апра-Харборн. Президент США Дональд Трамп заявил, что если лидер КНДР Ким Чен Ын "сделает что-то с Гуамом, с Северной Кореей произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал".

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