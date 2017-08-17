МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Риторика со взаимными угрозами между Вашингтоном и Пхеньяном, связанная с ситуацией на Корейском полуострове, обращена к внутренней аудитории обеих стран, но продолжится еще некоторое время, считают китайские эксперты.

Ситуация на Корейском полуострове накалилась после обмена резкими заявлениями между КНДР и США. Северная Корея пообещала выпустить баллистические ракеты в район Гуама, где расположены американская авиабаза Андерсен и военно-морская база Апра-Харборн. Президент Трамп пообещал, что если лидер КНДР Ким Чен Ын "сделает что-то с Гуамом, с Северной Кореей произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал".

"С моей точки зрения, в настоящий момент США и Северная Корея не имеют нормальных отношений, у них очень высокий градус конфронтации, очень ограничены каналы диалога. И вот эта риторика, которую мы все слышали, она действительно обращена к внутренней аудитории в обеих странах с тем, чтобы в нынешних условиях руководители двух стран, а у них не было особого выбора, чтобы успокоить эмоции. Но вряд ли они (президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын – ред.) были готовы приступить к действиям", — сказал в ходе видеомоста Москва – Пекин, организованного МИА "Россия сегодня", помощник руководителя научно-исследовательского Центра региональной безопасности Китайской академии общественных наук Ян Даньчжи.

По его словам, подобная риторика при этом, может быть, является даже лучшим вариантом, чтобы "выпустить пар" таким образом. Однако он отметил, что опасность на Корейском полуострове сохраняется, как и риск непредсказуемых действий с обеих сторон. По мнению Ян Даньчжи, американцы поняли на каком-то этапе, что недооценили способность Северной Кореи в разработке ракетных технологий, особенно в области создания баллистических ракет. Как сказал Ян Даньчжи, для американских политологов и экспертов стало полной неожиданностью, что Пхеньян смог так быстро разработать баллистические ракеты.

В свою очередь, руководитель Центра исследований китайской стратегии в отношении сопредельных стран Китайской академии общественных наук Ван Цзюньшэн также считает взаимные угрозы президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в адрес друг друга риторикой, которая будет продолжаться еще некоторое время. "Я считаю, что риторика будет продолжаться, и постепенно ситуация будет искать другие пути разрешения. Но, конечно, напряженное состояние сохранится еще некоторое время", — сказал Ван Цзюньшэн.

Эксперт также полагает, что, несмотря на угрожающую риторику американского и северокорейского лидера, войны на Корейском полуострове не будет. "Я думаю, что, по крайней мере, та ситуация, которую мы наблюдаем некоторое время, будет определенным образом продолжаться, будет продолжаться эта риторика", — добавил Ван Цзюньшэн. При этом он также отметил, что трудно сказать, как будет развиваться ситуация в дальнейшем.

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