Японские СМИ рассказали о работе властей по усовершенствованию РЛС страны

ТОКИО, 17 авг — РИА Новости, Екатерина Плясункова. Министерство обороны Японии намерено запросить 19,6 миллиарда иен (около 178 миллионов долларов) из бюджета на 2018 финансовый год (начинается 1 апреля 2018 года) для разработки новых радиолокационных технологий для отслеживания усовершенствованных самолетов-невидимок из Китая и России, сообщает газета "Никкэй" со ссылкой на источники в оборонном ведомстве.

По информации издания, не исключается разработка портативных РЛС с повышенными возможностями сбора информации. Специалисты министерства надеются, что новая радиолокационная система будет введена в действие к 2024 году. Издание не уточняет, будут ли к ее разработке привлекаться иностранные компании.

В настоящее время ПРО Японии обеспечена кораблями с американской системой "Иджис" (Aegis), вооруженными ракетами заатмосферного перехвата SM-3, а также в этой стране имеются установки PAC-3 ("Пэтриот-3") для поражения ракет в пределах атмосферы. Однако по мере развития ракетных технологий в КНДР Япония рассматривает вариант размещения наземного варианта системы "Иджис" и новейших американских противоракетных установок THAAD с большей, чем у PAC-3, высотой перехвата.

Как подчеркнули источники издания, в Японии планируется и размещение наземного варианта системы ПРО "Иджис". Данная тема, как ожидается, будет затронута в ходе предстоящей встречи глав МИД и министерств обороны Японии и США. В ходе переговоров в формате "два плюс два" стороны обсудят вопросы дальнейшего укрепления японо-американского альянса, ситуацию в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях, а также ядерную и ракетную программу КНДР.

Ситуация на Корейском полуострове накалилась после обмена резкими заявлениями между КНДР и США. Северная Корея пообещала выпустить баллистические ракеты в район Гуама, где расположены американская авиабаза Андерсен и военно-морская база Апра-Харборн. Президент Трамп пригрозил, что если что если лидер КНДР Ким Чен Ын "сделает что-то с Гуамом, с Северной Кореей произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал".

Однако с начала этой недели лидеры обеих стран предпочли смягчить тональность своих заявлений. Так, Ким Чен Ын заявил, что готов еще какое-то время посмотреть на поведение США, а Трамп одобрительно отозвался об этом высказывании.