Японские СМИ рассказали о работе властей по усовершенствованию РЛС страны

ТОКИО, 17 авг — РИА Новости, Екатерина Плясункова. Министерство обороны Японии намерено запросить 19,6 миллиарда иен (около 178 миллионов долларов) из бюджета на 2018 финансовый год (начинается 1 апреля 2018 года) для разработки новых радиолокационных технологий для отслеживания усовершенствованных самолетов-невидимок из Китая и России, сообщает газета "Никкэй" со ссылкой на источники в оборонном ведомстве.
В настоящее время ПРО Японии обеспечена кораблями с американской системой "Иджис" (Aegis), вооруженными ракетами заатмосферного перехвата SM-3, а также в этой стране имеются установки PAC-3 ("Пэтриот-3") для поражения ракет в пределах атмосферы. Однако по мере развития ракетных технологий в КНДР Япония рассматривает вариант размещения наземного варианта системы "Иджис" и новейших американских противоракетных установок THAAD с большей, чем у PAC-3, высотой перехвата.
Как подчеркнули источники издания, в Японии планируется и размещение наземного варианта системы ПРО "Иджис". Данная тема, как ожидается, будет затронута в ходе предстоящей встречи глав МИД и министерств обороны Японии и США. В ходе переговоров в формате "два плюс два" стороны обсудят вопросы дальнейшего укрепления японо-американского альянса, ситуацию в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях, а также ядерную и ракетную программу КНДР.
Однако с начала этой недели лидеры обеих стран предпочли смягчить тональность своих заявлений. Так, Ким Чен Ын заявил, что готов еще какое-то время посмотреть на поведение США, а Трамп одобрительно отозвался об этом высказывании.