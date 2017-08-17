ЕС может стать самостоятельнее после Brexit, считает Чижов

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Постпред РФ при ЕС Владимир Чижов считает, что Евросоюз после Brexit будет более самостоятельно принимать решения в военно-политической сфере.

"Многие европейские лидеры пришли к выводу, что судьбу Европы надо брать в свои руки. Причем не только в экономической сфере. В Евросоюзе есть задумки по укреплению внешнеполитического потенциала и даже оборонного", — сказал он в интервью радио Sputnik

По словам Чижова, "если до настоящего времени все проекты по укреплению военно-политического инструментария ЕС тормозились Великобританией, которая не хотела размывать натоцентричность европейской политики, то с ее уходом из ЕС у оставшихся государств руки будут в большей степени развязаны".

"Это не значит, что все побегут прочь из НАТО, но, тем не менее, можно ожидать определенного роста самостоятельности Европы в принятии решений в этой сфере", — отметил постпред РФ при ЕС.