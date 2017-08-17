Американские сенаторы допросят главу компании, составлявшей досье на Трампа

ВАШИНГТОН, 17 авг — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Американские сенаторы допросят главу компании, составлявшей досье на президента США Дональда Трампа, Гленна Симпсона, сообщило в среду информационное агентство Ассошиэйтед Пресс.

Ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией, агентство отмечает, что заседание сенатского юридического комитета пройдет за закрытыми дверями 22 августа. Подчеркивается, что содержание встречи будет запротоколировано.

Конгресс США находится на каникулах до начала сентября. На сайте комитета ни о каких встречах 22 августа не сообщается.

Ранее газета New York Times писала, что сторонники демократической партии и противники Трампа среди республиканцев в 2015 году, когда миллиардер был кандидатом в президенты, наняли исследовательскую фирму Fusion GPS, возглавляемую Гленном Симпсоном, для составления досье на Трампа, где бы отражались его слабости и скандалы, связанные с бизнесом в недвижимости. В июне 2016 года Симпсон нанял бывшего британского агента МИ-6 Кристофера Стила.

Готовый анонимный документ, рассказывающий, что некие "российские агенты" якобы обладают компрометирующей информацией о Трампе, был опубликован ресурсом BuzzFeed. Сам Трамп назвал сайт BuzzFeed "кучей мусора" и "очень нечестными людьми". В Кремле документ назвали "абсолютной уткой, абсолютной фабрикацией и абсолютной чушью".