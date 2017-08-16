Сенатор рассказал, сколько человек ищут российских детей в Сирии и Ираке

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Поиском российских детей в Ираке и Сирии, попавших туда вместе со своими родителями-боевиками, занимается 40 человек, в том числе дипломаты и консулы, заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Зияд Сабсаби.

"До недавнего времени официально этим никто не занимался. Все вопросы решались на уровне личных отношений, знакомств. Сейчас ситуация меняется… Было принято решение о создании при СПЧ комиссии по возвращению детей… Сейчас в поиске и в операции по возвращению детей на родину задействовано более 40 человек, в том числе около 10 наших дипломатов и консулов", — рассказал Сабсаби в интервью телеканалу RT.