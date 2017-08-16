До 400 попавших в ИГ* детей из России могут находиться в Ираке

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. По данным властей Ирака, в стране могут находиться 400 детей из России, попавших туда вместе с родителями, вступившими в запрещенную в РФ и других странах террористическую группировку "Исламское государство"*. Сейчас идет активная работа по поиску их родственников, найдены семьи уже пятерых детей, заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Зияд Сабсаби.
По его словам, пятеро из них уже нашли своих родственников. Сейчас идет "интенсивная документальная работа" по подтверждению родства детей.
Сенатор также рассказал, что каждый день в комиссию, которая занимается этим вопросом, приходит по 10-15 писем от родственников с историями и фотографиями.
"Нам стали активно писать родственники уехавших, хотя раньше они боялись обращаться. Многие даже придумывали легенды о том, что не знали, что их дочери и сыновья уехали в Сирию и стали там террористами", — рассказал сенатор. Он призвал родственников активнее обращаться в комиссию и рассказал, что снова собирается поехать в Ирак на поиски этих детей.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров выложил в Instagram видеоролик, снятый в детском приюте в Багдаде и рассказывающий о русских детях, чьи родители примкнули к ИГ*, вывезли их из страны, а затем бросили после освобождения иракского Мосула. Кадыров выразил надежду, что родственники этих детей узнают их и напишут по специальному адресу.
Кадыров поручил сенатору от Чечни Зияду Сабсаби начать работу по поиску в Сирии и Ираке детей, вывезенных из России.
*Террористическая организация, запрещенная в России