До 400 попавших в ИГ* детей из России могут находиться в Ираке

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. По данным властей Ирака, в стране могут находиться 400 детей из России, попавших туда вместе с родителями, вступившими в запрещенную в РФ и других странах террористическую группировку "Исламское государство"*. Сейчас идет активная работа по поиску их родственников, найдены семьи уже пятерых детей, заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Зияд Сабсаби.

"По данным ЮНИСЕФ, в Ираке сейчас более 4 тысяч детей (оставшихся после ликвидации или бегства их родителей-боевиков — ред.). Иракские власти называют меньшие цифры. По их данным, речь идет о 400 детях из России. Но пока мы обладаем достоверной информацией только о семи детях, находящихся сейчас в Багдаде", — заявил Сабсаби в интервью телеканалу RT

По его словам, пятеро из них уже нашли своих родственников. Сейчас идет "интенсивная документальная работа" по подтверждению родства детей.

Сенатор также рассказал, что каждый день в комиссию, которая занимается этим вопросом, приходит по 10-15 писем от родственников с историями и фотографиями.

"Нам стали активно писать родственники уехавших, хотя раньше они боялись обращаться. Многие даже придумывали легенды о том, что не знали, что их дочери и сыновья уехали в Сирию и стали там террористами", — рассказал сенатор. Он призвал родственников активнее обращаться в комиссию и рассказал, что снова собирается поехать в Ирак на поиски этих детей.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров выложил в Instagram видеоролик, снятый в детском приюте в Багдаде и рассказывающий о русских детях, чьи родители примкнули к ИГ*, вывезли их из страны, а затем бросили после освобождения иракского Мосула. Кадыров выразил надежду, что родственники этих детей узнают их и напишут по специальному адресу.

Кадыров также отметил, что поиск детей и их возвращение на родину затруднены по ряду причин: отсутствие у подавляющего большинства из них документов, напряженная ситуация в зоне конфликта, когда группам по поиску детей приходится передвигаться исключительно в бронемашинах и носить бронежилеты, а также проблемы юридического характера. Так, для возвращения на родину российского мальчика Билала Тагирова, которого отец увез в Ирак, впервые в правовой практике Ирака было выработано специальное юридическое решение.

Кадыров поручил сенатору от Чечни Зияду Сабсаби начать работу по поиску в Сирии и Ираке детей, вывезенных из России.

*Террористическая организация, запрещенная в России