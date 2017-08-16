Полиция Шарлоттсвилля отказала еврейской общине в охране синагоги

Скорбящие собрались на месте наезда автомобиля на участников протеста в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния. 13 августа 2017

Скорбящие собрались на месте наезда автомобиля на участников протеста в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния. 13 августа 2017

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Полиция американского Шарлоттсвилля, где в выходные прошли столкновения сторонников и противников ультраправых, отказалась предоставить охрану местной синагоге, сообщает издание Newsweek со ссылкой на главу местной еврейской организации Алана Зиммермана.

Получив отказ на свой запрос, еврейское сообщество города обратилось в частную фирму для получения вооруженной охраны.

По словам Зиммермана, полиция обещала выделить сотрудника "для наблюдения", но полицейский так и не появился.

Во время демонстраций в синагоге находились около 40 человек, а инцидент с наездом автомобиля на толпу произошел в 60 метрах от здания. Мимо синагоги прошествовали неонацисты, выкрикивая антисемитские лозунги. В разгар протестов на противоположной стороне улицы в течение получаса стояли три человека, вооруженные полуавтоматическими винтовками.

"Если бы они попытались войти, я не знаю, что смог бы сделать, чтобы их остановить", — заявил Зиммерман.

Зиммерман также заявил, что на неонацистских сайтах появлялись призывы сжечь синагогу.