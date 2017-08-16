Захарова рассказала о позиции Запада по нелегальным сделкам КНДР и Украины

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Запад выступал против включения в санкционные списки Совбеза ООН двух украинских участников незаконной сделки по переправке оружия из Пхеньяна в Киев в 2009 году, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радиостанции "Вести FM", комментируя публикацию газеты New York Times.

Ранее газета New York Times опубликовала исследования американских экспертов, предполагающих, что КНДР могла получить двигатели украинского производства для своих баллистических ракет. Украинские власти и профильные ведомства опровергли эту информацию, заявив, что на заводах Украины таких двигателей не производится.

По словам Захаровой, в 2009 году спецслужбы Таиланда задержали оружие и боеприпасы, которые перевозились из Пхеньяна в Киев с неизвестными целями. Как указала Захарова, речь шла о грузе весом 35 тонн — туда вошли боеприпасы, ПЗРК, гранатометы. Стоимость груза оценивалась в 16 миллионов долларов, пояснила официальный представитель МИД РФ.

"В числе причастных к этой незаконной сделке фигурировали граждане Украины. После этого последовали рекомендации включить этих двух граждан Украины в санкционные списки Совбеза ООН. Но эта инициатива не получила поддержку, потому что именно западные члены комитета эту инициативу не поддержали", — сказала Захарова.