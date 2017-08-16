Белый дом подтвердил назначение Хоуп Хикс директором по коммуникациям

ВАШИНГТОН, 16 авг — РИА Новости, Алексей Богдановский. Представитель Белого дома подтвердил журналистам в среду назначение помощника президента США Хоуп Хикс временным директором по коммуникациям.
Предыдущий директор по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи был уволен 31 июля, на 11-й день после своего назначения на пост. Увольнение состоялось по требованию нового руководителя аппарата Белого дома Джона Келли. По мнению ряда американских СМИ, Скарамуччи инициировал уход с постов руководителя аппарата Белого дома Райнса Прибаса и пресс-секретаря президента США Шона Спайсера.