Белый дом подтвердил назначение Хоуп Хикс директором по коммуникациям

ВАШИНГТОН, 16 авг — РИА Новости, Алексей Богдановский. Представитель Белого дома подтвердил журналистам в среду назначение помощника президента США Хоуп Хикс временным директором по коммуникациям.

Хикс будет работать "на переходной основе", сообщил представитель Белого дома. Постоянный директор по коммуникациям будет назван "в подходящее время", добавил он.

Предыдущий директор по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи был уволен 31 июля, на 11-й день после своего назначения на пост. Увольнение состоялось по требованию нового руководителя аппарата Белого дома Джона Келли. По мнению ряда американских СМИ, Скарамуччи инициировал уход с постов руководителя аппарата Белого дома Райнса Прибаса и пресс-секретаря президента США Шона Спайсера.