Политолог: публикация NYT об украинских двигателях в КНДР навредит Киеву

КИЕВ, 16 авг — РИА Новости. Ситуация с публикацией о получении КНДР украинских двигателей для ракет может обернуться для украинских властей репутационными потерями из-за недоверия к ним на мировой арене, считает руководитель украинского аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

Ранее газета New York Times опубликовала исследования американских экспертов, предполагающих, что КНДР могла получить двигатели украинского производства для своих баллистических ракет. Украинские власти и профильные ведомства опровергли эту информацию, заявив, что на заводах Украины таких двигателей не производится. Затем в Киеве предположили, что украинский двигатель мог быть скопирован "в какой-нибудь стране" и попасть в Северную Корею через территорию Китая. Впоследствии ряд украинских политиков заявили, что статья NYT про КНДР инспирирована из РФ.

"Очевидно, это очень большая проблема наших чиновников и первых лиц государства, которые петляют. Водя за нос своих внешних партнеров, привели ситуацию к тому, что даже, откровенно говоря, сомнительная публикация превращается в репутационную проблему для них. Им просто не верят. Большую политику без доверия делать нельзя", — сказал Золотарев РИА Новости.

В Госдепе США накануне сообщили, что Вашингтон серьезно относится к сообщениям о поставках ракетных двигателей из Украины в КНДР. Президент Украины Петр Порошенко в среду поручил провести расследование после публикаций NYT.