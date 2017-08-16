В Пентагоне пообещали согласовывать с Южной Кореей меры против КНДР

ТОКИО, 16 авг — РИА Новости, Иван Захарченко. Глава Пентагона Джеймс Мэттис в среду переговорил по телефону с новым министром обороны Южной Кореи Сон Ён Му, пообещав, что все меры в отношении КНДР будут согласовываться с Сеулом, передало информационное агентство Рёнхап.

"Для денуклеаризации Корейского полуострова США, прежде всего, будет принимать меры по усилению дипломатического и экономического нажима на Северную Корею. Какие бы меры ни были приняты, заранее они будут обсуждаться с министром Соном", — приводит Рёнхап слова Мэттиса.

При этом министр обороны США подтвердил обязательства его страны защитить Южную Корею от возможного удара со стороны КНДР. Со своей стороны Сон Ён Му заверил вашингтонского коллегу в том, что Южная Корея "приложит максимальные усилия для взаимодополняющего развития и укрепления американо-южнокорейского альянса". В нынешней обстановке, сказал он, Южная Корея будет, прежде всего, сохранять взаимодействие с США.

По данным Рёнхап, Сон Ён Му и Мэттис осудили испытания баллистических ракет в КНДР и потребовали их прекращения.

Министры обороны также договорились встретиться в конце августа в Вашингтоне для обсуждения вопросов размещения противоракетных комплексов THAAD в Южной Корее и другие шаги по укреплению военного альянса двух стран.

Недавно КНДР заявила, что может провести одновременный пуск четырех ракет средней дальности "Хвасон —12", которые упадут в море в 30-40 километрах от Гуама, в качестве предупреждения США. На этом острове размещены две американские стратегические военные базы, в которых КНДР видит угрозу для своей безопасности.

В июле КНДР испытала две баллистические ракеты, как утверждается, дальнего радиуса действия, после чего СБ ООН ужесточил санкции против этой страны.

Северная Корея многократно заявляла, что опасается угрозы со стороны США, и усиленно форсирует создание межконтинентальных баллистических ракет с ядерными боеголовками, надеясь, что это поможет ей избежать участи Ирака. Тем самым КНДР нарушает режим нераспространения ядерного оружия, навлекая на себя все новые санкции со стороны СБ ООН.