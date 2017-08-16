В Пентагоне пообещали согласовывать с Южной Кореей меры против КНДР

ТОКИО, 16 авг — РИА Новости, Иван Захарченко. Глава Пентагона Джеймс Мэттис в среду переговорил по телефону с новым министром обороны Южной Кореи Сон Ён Му, пообещав, что все меры в отношении КНДР будут согласовываться с Сеулом, передало информационное агентство Рёнхап.
"Для денуклеаризации Корейского полуострова США, прежде всего, будет принимать меры по усилению дипломатического и экономического нажима на Северную Корею. Какие бы меры ни были приняты, заранее они будут обсуждаться с министром Соном", — приводит Рёнхап слова Мэттиса.
По данным Рёнхап, Сон Ён Му и Мэттис осудили испытания баллистических ракет в КНДР и потребовали их прекращения.
Министры обороны также договорились встретиться в конце августа в Вашингтоне для обсуждения вопросов размещения противоракетных комплексов THAAD в Южной Корее и другие шаги по укреплению военного альянса двух стран.
В июле КНДР испытала две баллистические ракеты, как утверждается, дальнего радиуса действия, после чего СБ ООН ужесточил санкции против этой страны.
Северная Корея многократно заявляла, что опасается угрозы со стороны США, и усиленно форсирует создание межконтинентальных баллистических ракет с ядерными боеголовками, надеясь, что это поможет ей избежать участи Ирака. Тем самым КНДР нарушает режим нераспространения ядерного оружия, навлекая на себя все новые санкции со стороны СБ ООН.