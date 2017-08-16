Порошенко поручил расследовать возможную передачу технологий Пхеньяну

КИЕВ, 16 авг — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко поручил провести расследование после публикаций в газете New York Times о возможной передаче КНДР украинских технологий и доложить о результатах в течение трех дней.

Ранее газета New York Times опубликовала исследования американских экспертов, предполагающих, что КНДР могла получить двигатели украинского производства для своих баллистических ракет. Украинские власти и профильные ведомства опровергли эту информацию, заявив, что на заводах Украины таких двигателей не производится. Затем в Киеве предположили, что украинский двигатель мог быть скопирован "в какой-нибудь стране" и попасть в Северную Корею через территорию Китая. Впоследствии ряд украинских политиков заявили, что статья NYT про КНДР инспирирована из РФ. В Госдепе США накануне сообщили, что Вашингтон серьезно относится к сообщениям о поставках ракетных двигателей из Украины в КНДР.

"Какими бы абсурдными ни выглядели обвинения Украины, как ответственные партнеры мы должны внимательно проверить опубликованную изданием New York Times информацию о якобы поставке ракетных двигателей или соответствующих технологий Северной Корее. Поэтому поручил безотлагательно, под председательством секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины и с привлечением Межведомственной комиссии по политике ВТС и экспортному контролю, а также ГП "Южмаш" и КБ "Южное", провести тщательное и всестороннее расследование ситуации и доложить о результатах в течение трех дней", — написал Порошенко на своей странице в Facebook в среду.

Президент выразил уверенность, что это "позволит подтвердить надуманность" предположений об "украинском следе" и, вероятно, "локализовать настоящий источник и замысел этого безосновательного фейка".