Киев обвинил Москву в поставках украинских двигателей в КНДР

КИЕВ, 16 авг — РИА Новости. Исполняющий обязанности главы Государственного космического агентства Украины Юрий Радченко считает, что российские специалисты могли разобрать ракеты "Циклон-2" и "Циклон-3" и поставить украинские ракетные двигатели, которыми они оснащены, в Северную Корею.

Ранее газета New York Times опубликовала исследования американских экспертов, предполагающих, что КНДР могла получить двигатели украинского производства для своих баллистических ракет. Украинские власти и профильные ведомства опровергли эту информацию, заявив, что на заводах Украины таких двигателей не производится. Затем в Киеве предположили, что украинский двигатель мог быть скопирован "в какой-нибудь стране" и попасть в Северную Корею через территорию Китая. Впоследствии ряд украинских политиков заявили, что статья NYT про КНДР инспирирована из РФ. В Госдепе США накануне сообщили, что Вашингтон серьезно относится к сообщениям о поставках ракетных двигателей из Украины в КНДР.

"По оперативной информации, Россия сегодня имеет ракеты "Циклон-2" и "Циклон-3" в количестве от 7 до 20 ракет, в них эти двигатели [РД-250] есть. Документация есть. Из числа готовых изделий они (россияне — ред.) могут эти двигатели поставлять кому угодно. Это не исключено, учитывая партнерские отношения России и Северной Кореи", — цитирует Радченко украинское агентство "Укринформ".

По его словам, двигатели РД-250 были изготовлены на Украине и поставлены в РФ до 2001 года. Сейчас, как отметил Радченко, Украина не имеет никакой возможности производить эти двигатели.