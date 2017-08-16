На телевизионной башне в Торонто произошел пожар

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Пожар произошел на телевизионной башне Си-Эн Тауэр в канадском городе Торонто, никто не пострадал, передает телеканал CTV News.

По данным телеканала, пожар вспыхнул в среду около 04.00 по местному времени (11.00 мск). На место происшествия прибыла команда пожарных, спустя три часа им удалось потушить огонь.

Находившиеся в здании уборщики были эвакуированы, в результате инцидента никто не пострадал.

Ожидается, что телебашня высотой более 550 метров, которая также является достопримечательностью города, откроется для посетителей сегодня в течение дня, как только пожарные дадут "зеленый свет".