Экс-премьер Кении обжалует итоги президентских выборов в Верховном суде

Женщина племени туркана бросает свой бюллетень на избирательном участке во время выборов в деревне Кении. 8 августа 2017

Женщина племени туркана бросает свой бюллетень на избирательном участке во время выборов в деревне Кении. 8 августа 2017

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Бывший премьер-министр Кении Раила Одинга заявил, что обратится в Верховный суд с жалобой на фальсификацию итогов президентских выборов, где он потерпел поражение от действующего главы государства.

"Мы решили обратиться в Верховный суд и представить миру сфабрикованные компьютерами властей результаты", — цитирует оппозиционного политика агентство Франс Пресс.

На прошлой неделе в Кении прошли президентские выборы. По данным избиркома, действующий президент Ухуру Кениата победил на всеобщих выборах, набрав 54,27% голосов. Его соперник, бывший премьер-министр страны Раила Одинга, набрал 44,74% голосов. Таким образом, действующий президент был переизбран на второй пятилетний срок.

Оппозиционная коалиция Кении отвергла предварительные результаты голосования на выборах. Одинга заявил, что база данных избирательной комиссии подверглась хакерской атаке, из-за чего результаты всеобщих выборов были подтасованы. Независимая избирательная комиссия Кении опровергла эти заявление.

Оппозиция выражала свое несогласие с результатами выборов на акциях протеста, которые сопровождались вспышками насилия и столкновениями с силами правопорядка. По данным Кенийской национальной комиссии по правам человека, в ходе протестов погибли 24 человека.