Полиция арестовала брата похитителя британской модели

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Британская полиция арестовала старшего брата главного подозреваемого по делу о похищении девушки-модели, пишет газета Daily Mail.

Хлою Айлин похитили в Милане, куда она прибыла для фотосессии 11 июля. Проживающий в Великобритании польский гражданин Лукаш Павел Херба спрятал девушку в сельском доме и пытался продать ее в интернете, назначив сумму в биткоинах, эквивалентную 300 тысячам евро. Через неделю похититель освободил жертву, доставив ее к зданию британского консульства, где был задержан правоохранителями.

Британское агентство по борьбе с преступностью сообщает, что в рамках расследования был арестован старший брат похитителя – Михал Конрад Херба, проживающий в городке Тайвидейл в графстве Уэст-Мидлендс. Отмечается, что Херба-старший был арестован на основании европейского ордера, действующего на территории всех стран ЕС.

Ранее сообщалось, что британские и итальянские правоохранители разыскивают предполагаемых сообщников Хербы. По словам девушки, она, будучи в неволе, видела двух мужчин, и знает о существовании еще трех, лица которых ей не удалось разглядеть.