Полиция арестовала брата похитителя британской модели

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Британская полиция арестовала старшего брата главного подозреваемого по делу о похищении девушки-модели, пишет газета Daily Mail.
Британское агентство по борьбе с преступностью сообщает, что в рамках расследования был арестован старший брат похитителя – Михал Конрад Херба, проживающий в городке Тайвидейл в графстве Уэст-Мидлендс. Отмечается, что Херба-старший был арестован на основании европейского ордера, действующего на территории всех стран ЕС.
Ранее сообщалось, что британские и итальянские правоохранители разыскивают предполагаемых сообщников Хербы. По словам девушки, она, будучи в неволе, видела двух мужчин, и знает о существовании еще трех, лица которых ей не удалось разглядеть.