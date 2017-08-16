Мэй считает, что Биг-Бен не должен замолчать из-за реставрации

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй считает, что для знаменитого колокола Биг-Бен на часовой башне Вестминстерского дворца в Лондоне "будет неправильно" замолчать на четыре года из-за реставрации, передает агентство Рейтер.
"Конечно, мы должны быть уверены в том, что люди находятся в безопасности на своей работе, но для Биг-Бена не будет правильным замолчать на четыре года. Я надеюсь, что спикер (палаты общин)… позаботится о том, что мы сможем услышать Биг-Бен на протяжении этих четырех лет", — приводит агентство слова Мэй.
Главный башенный колокол — Биг-Бен — весит 13,7 тонны, каждый час по нему ударяют молотки, дополнительные колокола бьют с 15-минутным интервалом. Колокол работал последние 157 лет почти без пауз, последний раз на профилактику механизмы закрывали в 2007 году, серьезный ремонт проводился более 30 лет назад — в середине восьмидесятых.