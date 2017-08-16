Россияне не пострадали при теракте в Нигерии

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Российских граждан среди пострадавших в теракте на северо-востоке Нигерии нет, говорится в сообщении департамента информации и печати МИД РФ.

Накануне в районе населенного пункта Мандарари (штат Борно) на северо-востоке Нигерии произошли теракты, в том числе, в районе лагеря для беженцев. В результате погибли 30 мирных жителей, свыше 80 человек получили ранения.

"Российских граждан среди пострадавших нет", — говорится в сообщении дипломатического ведомства.