В академии МВД Узбекистана создадут центр иностранных языков

ТАШКЕНТ, 16 авг — РИА Новости. Центр иностранных языков будет создан в академии МВД Узбекистана, соответствующее постановление президента страны Шавката Мирзиеева опубликовано в среду на официальном сайте главы государства.

"Создать в структуре академии Центр иностранных языков, основными направлениями деятельности которого определить организацию дополнительных учебных курсов по изучению профессорско-преподавательским составом, исследователями и курсантами иностранных языков с привлечением на договорной основе высококвалифицированных специалистов в этой сфере", — говорится в тексте документа.

В соответствии с постановлением, центр будет осуществлять подготовку профессорско-преподавательского состава, исследователей и курсантов к участию в зарубежных научно-просветительских мероприятиях и семинарах-тренингах, обмену опытом, повышению квалификации и прохождению стажировок в зарубежных образовательных учреждениях.

Мирзиеев также постановил образовать на базе высших курсов по подготовке сержантского состава академии факультет профессиональной подготовки, определив его основными направлениями деятельности специальную профессиональную подготовку, а также переподготовку и повышение квалификации сотрудников сержантского и офицерского состава органов внутренних дел.

В июне Мирзиеев в ходе посещения академии МВД предложил создать на ее базе курсы по изучению иностранных языков, в частности, русского, чтобы решить проблему языковых барьеров в процессе обмена опытом с представителями правоохранительных органов России и других зарубежных стран.

Тогда же глава Узбекистана предложил в пятилетней программе развития академии сделать акцент на подготовке руководящих кадров, способных эффективно организовать деятельность подразделений органов внутренних дел по охране общественного порядка, предупреждению, раскрытию и расследованию преступлений, розыску преступников и обеспечению безопасности населения.