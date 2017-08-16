Киев потребовал от Москвы информацию по задержанному в Крыму Лимешко

КИЕВ, 16 авг — РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины требует от Российской Федерации предоставить всю информацию относительно обстоятельств задержания в Крыму украинца Геннадия Лимешко, подозреваемого в подготовке диверсий, сообщила официальный представитель украинского МИД Марьяна Беца.
"Мы направили соответствующую ноту в МИД Российской Федерации с требованием предоставить всю имеющуюся об обстоятельствах задержания информацию", — сказала Беца в среду в эфире украинской службы "Радио Свобода".
"Как только такая информация будет, то несомненно мы будем подключаться. Мы вообще в целом рассматриваем последние события на территории оккупированного Крыма как очень катастрофические, потому что репрессии только усиливаются со стороны Кремля в отношении граждан Украины, и только за последний месяц было вынесено как минимум пять политически мотивированных приговоров", — заявила Беца.