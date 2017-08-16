Генпрокуратура ФРГ обвинила в шпионаже гражданина Швейцарии

БЕРЛИН, 16 авг — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Генпрокуратура ФРГ выдвинула обвинения в шпионской деятельности против 54-летнего гражданина Швейцарии, говорится в сообщении пресс-службе ведомства.

"Генпрокуратура выдвинула обвинения 8 августа… в верховном земельном суде Франкфурта-на-Майне против 54-летнего гражданина Швейцарии Даниэля М. по подозрению в агентурной деятельности в пользу иностранной разведки", — говорится в сообщении.

По информации генпрокуратуры, обвиняемый с июля 2011 года по февраль 2015 года по заданию разведки Швейцарии вел наблюдение за финансовым ведомством земли Северный Рейн-Вестфалия и его сотрудниками. Речь идет конкретно о работе налоговой и аудиторской службы. В этой связи Даниэль М. собрал и передал разведке личные данные трех сотрудников земельного ведомства. Его вознаграждение составило 13 тысяч евро. 10 тысяч он передал своему партнеру в федеральной земле Гессен. Кроме того, он имел некий источник в финансовом ведомстве Северного Рейна-Вестфалии и передавал ему деньги от разведки. Речь идет о 90 тысячах евро, однако часть этих средств были присвоены Даниэлем М. и его подельником из Гессена.

Кроме того, Даниэль М. получал в течение нескольких месяцев вознаграждение от своих работодателей (разведки Швейцарии) в размере трех тысяч евро, говорится в сообщении генпрокуратуры. С 28 апреля он находится в предварительном заключении в ФРГ.