СМИ сообщили о планах террористов повторно атаковать шиитов в Афганистане

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Боевики ИГ* заявили о намерении провести совместные с "Талибан"* атаки против шиитского меньшинства Афганистана хазарейцев, сообщает газета Times.

Хазарейцы составляют около 8% населения Афганистана и исповедуют шиитскую ветвь ислама, из-за чего подвергались особым гонениям со стороны фундаменталистов-талибов, придерживающихся суннитской пуританской ханифитской школы.

Как сообщается, на прошлой неделе талибы вместе с боевиками, примкнувшими к ИГ*, совершили совместное нападение на хазарейцев в районе Саяд в афганской северной провинции Сари-Пуль. По данным издания, по меньшей мере пятьдесят человек погибли, включая мирных жителей. Президент Афганистана назвал атаку "военным преступлением".

По данным издания, атаку в Саяде провел один из бывших командиров талибов, присягнувший ИГ*. Как пишет газета, талибы ранее отрицали участие в совместных с ИГ* атаках. Однако сейчас местные власти, гражданские лица и один из боевиков ИГ* подтвердили изданию о союзе талибов с командиром, присоединившегося к "Исламскому государству"*.

Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан"*, ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние "Исламского государства*.

*Террористическая организация, запрещенная в России.