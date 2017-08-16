В Ираке заявили, что биться с ИГ* в Талль-Афаре будет проще, чем в Мосуле

ЭРБИЛЬ (Ирак), 16 авг — РИА Новости. Иракские силовики рассчитывают, что операция против террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*) в городе Талль-Афар потребует меньше усилий, чем в самопровозглашенной "столице" ИГ* в Ираке Мосуле.

Талль-Афар, расположенный в 50 километрах к западу от Мосула, является последним крупным оплотом ИГ* вблизи иракско-сирийской границы Во вторник власти страны официально объявили о начале авиаударов по позициям ИГ* в городе, однако штурм пока не начался.

"Битва будет проще по сравнению с битвой за Мосул. Боевой дух элементов ИГ* в Талль-Афаре в упадке после освобождения Мосула", — сказал подполковник Абдель-Амир аль-Мухаммедауи, занимающий пост пресс-атташе сил быстрого реагирования МВД.

Он сообщил, что театр военных действий в Мосуле был больше, и боевики там дрались ожесточеннее. По его словам, особенно трудно силовикам далось освобождение западной части города, которое проходило с февраля по июль 2017 года.

"Битва (за Талль-Афар) также будет простой, потому что наши силы стали намного способнее и опытнее в определении тактики противника", — отметил аль-Мухаммедауи. Он добавил, что силовые структуры в настоящее время ждут приказа о начале операции.

В начале августа курдский телеканал Rudaw передал прогноз нескольких иракских военных, предполагавших, что операция в Талль-Афаре займет "не более двух недель". По оценкам военных, в городе могут находиться около 1 тысячи боевиков ИГ, в том числе бежавших из Мосула, операция в котором шла с октября 2016 года по июль 2017 года.

* Террористическая организация, запрещенная в России