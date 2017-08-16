Правительство Швеции согласовало увеличение оборонного бюджета до 2020 года

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Правительство Швеции согласовало увеличение оборонного бюджета страны до 2,7 миллиарда крон (334 миллиона долларов) в год, сообщает издание Local.

Изменения коснутся периода с 2018 по 2020 год. За три года Стокгольм потратит на армию 6,8 миллиарда крон (841 миллион долларов), а на гражданскую оборону — 1,3 миллиарда крон (160 миллионов долларов). Общая сумма военных расходов за данный период оставит около миллиарда долларов.

"Это хороший признак политической стабильности и дальновидности. Это хорошо для вооруженных сил, это важный сигнал миру, и это хорошо для Швеции", — заявил министр обороны страны Петер Хультквист, слова которого приводит издание.

Увеличение бюджета уже поддержали как члены правящей коалиции — "зеленые", социал-демократы, так и оппозиционные силы в лице консерваторов из Умеренной коалиционной партии и либералов из Партии Центра.