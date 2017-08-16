Въехавший в пиццерию под Парижем водитель признан вменяемым

Французские жандармы перекрыли дорогу недалеко от места, где автомобиль врезался в пиццерию в департаменте Сена и Марна

Французские жандармы перекрыли дорогу недалеко от места, где автомобиль врезался в пиццерию в департаменте Сена и Марна

ПАРИЖ, 16 авг — РИА Новости, Виктория Иванова. Мужчина, вечером в понедельник въехавший в здание пиццерии в пригороде Парижа, признан вменяемым и может нести уголовную ответственность за свой поступок, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на прокурора города Мо.

Такой вывод позволила сделать психиатрическая экспертиза. Ожидается, что во второй половине дня в среду с мужчиной встретится следователь, после чего ему могут быть предъявлены обвинения в убийстве с отягчающими обстоятельствами.

Инцидент произошел вечером в понедельник в коммуне Сет-Сор департамента Сена и Марна в столичном регионе Франции. Автомобиль BMW серебристого цвета почти целиком въехал в здание небольшой пиццерии. В результате инцидента погибла девочка. По последним данным, 13 человек пострадали, пятеро из них получили тяжелые ранения. Водитель машины задержан. Незадолго до произошедшего он предпринимал попытки самоубийства.

Ранее сообщалось, что прокуратура города Мо в пригороде Парижа не рассматривает версию теракта в данном инциденте. В прокуратуре заявили, что произошедшее было "спланированным актом", однако "априори не имеет ничего общего с терроризмом".