Защита Муравицкого получила частичный доступ к материалам дела

КИЕВ, 16 авг — РИА Новости. Адвокат арестованного житомирского журналиста Василия Муравицкого Андрей Гожый заявил РИА Новости, что получил доступ к части материалов уголовного дела своего подзащитного.

Ранее адвокат Муравицкого Андрей Гожый заявил РИА Новости, что более недели не может получить доступ к материалам уголовного дела против своего подзащитного. Также он сказал, что защита пожаловалась омбудсмену Украины на давление следствия на свидетелей и допрос Муравицкого несмотря его на болезнь.

"Я получил доступ к тем материалам, которые есть в суде. Сегодня после обеда получу в СБУ (Службе безопасности Украины) остальные материалы", — заявил Гожый.

Вместе с тем, адвокат сказал, что офис омбудсмена Украины пока не отреагировал на его обращение по фактам нарушения прав Муравицкого.

СБ Украины 1 августа задержала в Житомире журналиста Муравицкого, которого подозревают в госизмене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, нарушении равноправия граждан, создании террористической организации. По утверждению СБУ, его статьи публиковались на "сайтах, которые администрировались из РФ и временно оккупированных территорий Украины".

Прокуратура сообщила, что ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Суд в Житомире арестовал Муравицкого на два месяца, защита подала апелляцию, однако ее рассмотрение перенесли на 18 августа.