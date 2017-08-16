От Обамы до Джоан Роулинг: какие твиты набрали больше всего лайков

После событий в Шарлоттсвилле, где произошли столкновения между ультраправыми и левыми активистами, Барак Обама опубликовал твит с цитатой Нельсона Манделы и снимком, на котором он запечатлен у окна детского сада.



Твит набрал самое большое количество лайков в истории. РИА Новости с помощью портала Fastvar, отслеживающего лайки и ретвиты, выяснило, какие другие твиты становились самыми популярными.

