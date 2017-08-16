Эксперт рассказал, чем рискуют США при выходе из Парижского соглашения

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Выход Вашингтона из Парижского соглашения по климату может привести к тому, что Соединенные Штаты потеряют лидирующие позиции на рынке современных технологий, считает генеральный директор Центра энергоэффективности — XXI век Игорь Башмаков.

США 4 августа официально уведомили ООН о намерении выйти из Парижского соглашения по климату. О намерении страны выйти из соглашения объявил в начале июня президент Дональд Трамп.

"США очень важно обеспечить конкурентоспособность своих технологий на мировых рынках, а новые технологии сегодня практически все "зеленые". Если они закроются от этого нового вызова, то, фактически, они лидерство в технологиях уступят Евросоюзу, Китаю, Индии, да кому угодно", — сказал он на пресс-конференции по Климатическому форуму городов России.

По словам Башмакова, тенденции, которые наметились в последнее время на американском энергорынке — снижение потребления первичной энергии, развитие возобновляемых источников энергии — сохранятся даже после выхода США из Парижского соглашения.

"Очень много политики, в том числе низкоуглеродной, реализуется на уровне штатов и не подвержено влиянию решений, которые идут из Вашингтона", — пояснил он.

Гендиректор центра эергоэффективности напомнил, что процедура выхода из Парижского соглашения длится три года.

"Парижское соглашение предусматривает процедуру выхода три года. То есть США объявили о выходе, но пока не вышли и не смогут выйти до конца 2018 года. Три года — закончится срок мандата Трампа, и может, все это будет опять пересмотрено. Следующий пересмотр обязательств (участников договора) предусмотрен к 2020 году — вполне возможно, у США будет другой президент", — добавил Башмаков.

Парижское соглашение по климату — первое глобальное климатическое соглашение, подписанное 194 странами в декабре 2015 года, оно определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Соглашение не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа. Однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата.

Россия подписала, но пока не ратифицировала соглашение.