В исторической части саудовского города Джидда вспыхнул сильный пожар

ДУБАЙ, 16 авг — РИА Новости. Сильный пожар возник в ночь на среду в исторической части города Джидда на западе Саудовской Аравии, в результате чего оказались повреждены четыре здания, сообщил телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на службу гражданской обороны.

По ее информации, в тушении огня в историческом районе Аль-Баляд участвовали более 12 пожарных расчетов, в результате пожара никто не пострадал. Жители соседних районов также были эвакуированы.

​Пользователи соцсетей разместили фотографии, на которых видны полностью охваченные сильным пламенем здания.

Причина возникновения огня и объем нанесенного ущерба пока неизвестны.

Историческая часть Джидды была внесена в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО в 2014 году.