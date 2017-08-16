В исторической части саудовского города Джидда вспыхнул сильный пожар

ДУБАЙ, 16 авг — РИА Новости. Сильный пожар возник в ночь на среду в исторической части города Джидда на западе Саудовской Аравии, в результате чего оказались повреждены четыре здания, сообщил телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на службу гражданской обороны.
По ее информации, в тушении огня в историческом районе Аль-Баляд участвовали более 12 пожарных расчетов, в результате пожара никто не пострадал. Жители соседних районов также были эвакуированы.
عاجل | يباشر مدني #جدة الآن حريقا اندلع في مجموعة من المباني بمنطقة البلد. #الإخبارية #حريق_المنطقة_التاريخية pic.twitter.com/8rJolk9w8M— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) 15 августа 2017 г.
Пользователи соцсетей разместили фотографии, на которых видны полностью охваченные сильным пламенем здания.
Причина возникновения огня и объем нанесенного ущерба пока неизвестны.
Историческая часть Джидды была внесена в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО в 2014 году.
#جدة_التاريخية— اخبار جدة jeddah (@me_jeddah) 16 августа 2017 г.
أواه يا مدينتي الصامتة الحزينة
أهكذا في موسم القطاف
تحترق الغلال والثّمار ؟
أوّاه يا نهاية المطاف!
أوّاه يا نهاية المطاف! pic.twitter.com/D2Y1FeZmDk