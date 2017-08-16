В Мексике экс-главу компании Pemex вызвали на допрос по делу о коррупции

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Генеральная прокуратура Мексики вызвала на допрос бывшего главу мексиканского нефтяного гиганта Pemex Эмилио Лосойю, которого подозревают в причастности к схеме коррупции, организованной бразильской компанией Odebrecht. Об этом сообщает телеканал Telesur.

Лосойя должен явиться на допрос 17 августа. Местные власти подозревают, что он мог получить взятку в 10 миллионов долларов от Odebrecht за то, что помог бразильской компании получить тендер на 115 миллионов долларов, связанный с перестройкой нефтеперерабатывающего завода в мексиканском штате Идальго.

Крупнейшая бразильская энергетическая компания Petrobras оказалась в центре коррупционного скандала в 2014 году, когда стало известно, что несколько функционеров подписывали договоры и получали за это комиссионные в размере 3% от суммы контракта. Эти средства в дальнейшем использовались для подкупа политиков и должностных лиц. Завышение цен и взятки принесли авторам схемы около 3,8 миллиарда долларов.