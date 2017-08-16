МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Бывшему мэру Нью-Йорка и советнику президента США Дональда Трампа по кибербезопасности Рудольфу Джулиани провели экстренную операцию на ноге, сообщает издание Page Six.

По его данным, в воскресенье, когда Джулиани находился с семьей и друзьями в своем доме на Лонг-Айленде, он упал во время прогулки.

Как сообщил экс-мэр Нью-Йорка, в молодости он был принимающим в бейсболе и в течение долгого время страдал от болей в колене. "Врачи сказали, что это (проблема с коленом — ред.) будет ухудшаться. В воскресенье, когда я гулял, мое колено не выдержало, и я упал. Я пытался встать, но моя жена Джудит сказала мне не двигаться", — заявил он.

В больнице Джулиани была проведена операция на сухожилии четырехглавой мышцы бедра.

"Я уже на ногах, хромаю потихоньку. Я сильный малый, так что это меня не остановит", — заявил Джулиани после операции. Супруга политика добавила, что ее мужу придется еще несколько дней провести в больнице.