В США арестовали афроамериканку, помогавшую свалить памятник конфедератам

ВАШИНГТОН, 16 авг — РИА Новости. Полиция в штате Северная Каролина арестовала афроамериканку, которая в понедельник в ходе акции протеста помогла свалить памятник солдатам конфедератов, сообщает телеканал ABC.

Инцидент произошел в понедельник в городе Дурэм. Толпа американцев левых взглядов решила свалить памятник солдатам конфедератов, которых до сих пор почитают сторонники ультраправых.

Спустя сутки стало известно, что задержана 22-летняя Такия Томпсон. Как утверждают в полиции, она забралась по лестнице на памятник и привязала к нему веревку, за которую бронзовую фигуру солдата и сбросили с постамента. Видеокадры акции широко разошлись в СМИ и в интернете.

По данным телеканала CNN, помимо обвинения в повреждении памятника, девушку обвиняют в призывах к беспорядкам. Шериф округа Дурэм Майк Эндрюс уже пообещал, что полиция будет искать и других участников акции.

Примечательно, что полиция города Дурэм объяснила свое бездействие во время акции тем, что "инцидент произошел на собственности округа".

События в Дурэме стал продолжением целой серии инцидентов, начало которым было положено в субботу в городе Шарлоттсвилль в Виргинии. Сторонники ультраправых протестовали против планов властей убрать памятник генералу армии конфедератов в годы Гражданской войны Роберту Эдварду Ли из "Парка освобождения" (бывший "Парк Ли"). В результате столкновений между ультраправыми и их противниками в Шарлоттсвилле (штат Виргиния) 12 августа погиб один человек и пострадали еще 34. Трагедия произошла, когда сторонник ультраправых протаранил на автомобиле толпу антифашистов.

Конфедераты, представлявшие южные штаты во время Гражданской войны в 1861-65 годах, выступали за сохранение рабства в противовес северянам.