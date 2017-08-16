В США арестовали афроамериканку, помогавшую свалить памятник конфедератам

ВАШИНГТОН, 16 авг — РИА Новости. Полиция в штате Северная Каролина арестовала афроамериканку, которая в понедельник в ходе акции протеста помогла свалить памятник солдатам конфедератов, сообщает телеканал ABC.
Спустя сутки стало известно, что задержана 22-летняя Такия Томпсон. Как утверждают в полиции, она забралась по лестнице на памятник и привязала к нему веревку, за которую бронзовую фигуру солдата и сбросили с постамента. Видеокадры акции широко разошлись в СМИ и в интернете.
По данным телеканала CNN, помимо обвинения в повреждении памятника, девушку обвиняют в призывах к беспорядкам. Шериф округа Дурэм Майк Эндрюс уже пообещал, что полиция будет искать и других участников акции.
Примечательно, что полиция города Дурэм объяснила свое бездействие во время акции тем, что "инцидент произошел на собственности округа".
Конфедераты, представлявшие южные штаты во время Гражданской войны в 1861-65 годах, выступали за сохранение рабства в противовес северянам.