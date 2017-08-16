В Венесуэле дела участников протестов передадут в гражданские суды

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Национальное учредительное собрание (НУС) Венесуэлы постановило во вторник, что дела задержанных участников антиправительственных протестов будут рассматриваться в гражданских судах, а не в военных трибуналах, передает агентство Рейтер.

Как сообщает агентство, такое решение было принято после поступивших жалоб от различных правозащитных групп и ООН.

По словам главы НУС Делси Родригес, инициатива о передаче дел в гражданские суды исходила от президента страны Николаса Мадуро.

По оценкам венесуэльской правозащитной группы Penal Forum, c апреля в стране были задержаны по меньшей мере 120 человек. При этом их дела разбирались в военных судах. Критики правительства Венесуэлы считают, что рассмотрение этих дел в рамках военного трибунала служит для устрашения людей и предотвращения новых протестов.

Ранее официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Равина Шамдасани сообщила, что более 5 тысяч человек были незаконно задержаны с начала протестов в Венесуэле, силы безопасности систематически применяют в отношении них излишнюю силу, которая в ряде случаев может быть расценена как пытки.

Ранее в Венесуэле прошли выборы в национальное учредительное собрание, которое, как ожидается, займется подготовкой изменений в конституцию страны. Созыв этого органа был объявлен по инициативе Мадуро. Оппозиция не признала выборы, указывая, что созыв учредительного собрания должен быть осуществлен через референдум. Эти события подхлестнули продолжающиеся в стране с начала апреля массовые протесты, в результате которых погибли уже более 120 человек.