Трамп считает, что создание рабочих мест поможет решить межрасовые проблемы

ВАШИНГТОН, 15 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что решить проблему межрасовых отношений в стране можно, в том числе, за счет увеличения числа рабочих мест.

"Я полагаю, что если мы продолжим создавать рабочие места на том уровне, на котором я их создаю, это окажет невероятный позитивный эффект на межрасовые отношения", — заявил Трамп во вторник журналистам.

Его комментарии прозвучали на фоне столкновений ультраправых и их противников в субботу в Шарлоттсвилле (Виргиния), где погиб один и пострадали более 30 человек. Трамп в тот же день осудил насилие, но сказал, что оно идет "со многих сторон", за что его раскритиковали многие политические оппоненты и СМИ. Позднее президент прямо осудил "Ку-клукс-клан", неонацистов и им подобных, но в понедельник вновь повторил свою первую версию, что "виноваты обе стороны".