В США хотят снести памятник судье, запретившему гражданство для чернокожих

ВАШИНГТОН, 15 авг — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Губернатор американского штата Мэриленд Лэрри Хоган во вторник заявил о необходимости демонтировать памятник судье верховного суда США, который принял решение, запрещающее давать чернокожим гражданство США.

Монумент Роджеру Тэни, который возглавлял верховный суд США с 1836 по 1864 годы, установлен на территории здания конгресса штата в городе Аннаполис.

"Несмотря на то что мы не можем и не должны скрывать нашу историю, настало время продемонстрировать разницу между признанием нашего прошлого и прославлением самых печальных страниц истории", — сказал Хоган. Он выразил уверенность в том, что стремление "убрать монумент судье Тони с территории конгресса штата является правильным". Губернатор также отметил, что власти Мэриленда будут просить соответствующие структуры принять такое решение незамедлительно.

Судья Тони, родившийся в Мэриленде, более всего известен как главный автор принятого в 1857 году решения верховного суда по делу "Дред Скотт против Сэндфорда", в котором признавалось незаконным представление гражданства США афроамериканцам. Этот вердикт также запрещал конгрессу США издавать закон, не разрешающий рабство, и лишал афроамериканцев права на судебную защиту как неграждан США.

Инициатива Хогана появилась через несколько дней после беспорядков в городе Шарлоттсвилль в соседнем с Мэрилендом штате Виргиния. Там в результате беспорядков 12 августа погиб один человек и пострадали еще 34, а в результате крушения полицейского вертолета погибли двое правоохранителей.

Сторонники ультраправых протестовали против планов властей убрать памятник генералу армии конфедератов в годы Гражданской войны Роберту Эдварду Ли из "Парка освобождения" (бывший "Парк Ли"). Первые столкновения участников акции и их противников, а также аресты начались еще 11 августа, когда сотни ультраправых провели факельное шествие по городу. Всего в город, по разным оценкам, прибыли от нескольких сотен до нескольких тысяч ультраправых, в том числе члены неонацистских организаций и "Ку-клукс-клана".

После инцидентов в Шарлоттсвилле в ряде городов прошли митинги с требованием снести памятники солдатам Конфедерации. В частности, в Дурэме (Северная Каролина) такой памятник был снесен демонстрантами в понедельник.