В конгрессе скептически оценили предложения Трампа по здравоохранению

ВАШИНГТОН, 15 авг — РИА Новости, Алексей Богдановский. Предложения президента США Дональда Трампа отменить субсидии страховщикам приведут к росту цен на медицинскую страховку, считают специалисты беспартийного Бюджетного управления конгресса (CBO).

Если Трамп отменит субсидии, введенные в соответствии с реформой предыдущего президента Барака Обамы, уже в 2018 году наиболее популярные страховые полисы среднего ценового звена подорожают на 20%, говорится в докладе СВО.

Кроме того, федеральный дефицит вырастет на 194 миллиарда долларов за период до 2026 года, предупреждают экономисты. Они объяснили это тем, что государство хотя и сэкономит на субсидиях, но проиграет еще больше на налоговых вычетах физлицам в отсутствие субсидий.

Трамп предлагает покончить с субсидиями страховщикам, на которые выделяется до 7 миллиардов долларов ежегодно.

Республиканцы пытаются выработать замену Obamacare, которая обязала американцев под угрозой штрафа покупать медстраховку и повысила налоги на здравоохранение, а в обмен предложила субсидии и расширение помощи бедным. Реформа, проведенная президентом Бараком Обамой в 2010 году, предусматривала также меры по усилению конкуренции и сокращению стоимости медицинского обслуживания, но не преуспела в этом отношении.

Жители США тратят на медицину рекордные 18% самого высокого в мире ВВП. Обе партии в конгрессе признают необходимость дальнейшего реформирования системы здравоохранения. При этом республиканцы обвиняют демократов в том, что они под предлогом улучшения системы повышают налоги. Демократы утверждают, что весь республиканский план по здравоохранению представляет собой не что иное, как план по снижению налогов для богатых.