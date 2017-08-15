Трамп упростит принятие решений по крупным инфраструктурным проектам

ВАШИНГТОН, 15 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подпишет во вторник исполнительный указ, в котором упростит принятие решений по крупным инфраструктурным проектам, заявил журналистам представитель Белого дома.

"Инициатива президента по инфраструктуре изменит характер участия федерального правительства в инфраструктурных проектах", — заявил представитель Белого дома. По его словам, указом будет учрежден принцип "одного окна" при одобрении крупных проектов федеральным правительством и установлен предельный срок в 2 года для процесса рассмотрения заявок. Кроме того, федеральные органы власти должны будут отчитываться о процессе лицензирования подобных проектов.

Масштабные инвестиции в инфраструктуру с помощью государственно-частного партнерства являются одним из основных предвыборных обязательств Трампа.