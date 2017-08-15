Колумбийские повстанцы рассказали о новом названии своей партии

БОГОТА, 15 авг — РИА Новости. Революционные вооруженные силы Колумбии (РВСК/FARC) станут политической партией и поменяют свое название, но сохранят при этом аббревиатуру FARC, заявил во вторник один из лидеров движения Лусиано Марин Аранго.

"Очень скоро мы будем проводить учредительный съезд новой политической партии, которая, без сомнения, будет называться Революционная альтернативная сила Колумбии (на испанском аббревиатуры названия движения FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) и названия политической партии FARC (Fuerza Alternativa Revolucionaria de Colombia) совпадают – ред.); мы не хотим разрывать связи с нашим прошлым, мы были и остаемся революционной силой", — заявил Аранго, так же известный как Иван Маркес.

Учредительный съезд новой партии должен состояться между 26 и 29 августа.

Ранее президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос объявил о полном разоружении РВСК, который означает окончание конфликта между повстанцами и властью. Во вторник в Колумбии прошли последние мероприятия из запущенного ранее процесса сдачи оружия бойцами РВСК.

РВСК были созданы в 1964 году как военное крыло местной коммунистической партии для борьбы за построение "Новой Колумбии" — общества социальной справедливости и равенства. В рядах группировки состоят до 20 тысяч бойцов. Переговоры о мире с властями шли почти четыре года и не раз находились на грани срыва, однако в итоге завершились успешно.