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В мире

В Киеве открыли памятник с изображением меча, вонзенного в карту России

22:1715.08.2017
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкЖенщина фотографирует памятник украинским военным, погибшим в ДонбассеЖенщина фотографирует памятник украинским военным, погибшим в Донбассе
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. В Киеве открыли монумент памятник бойцам ВСУ, представляющий собой меч, вонзенный в карту России.

Открытие в Киеве памятника бойцам ВСУ в виде меча, пронзающего карту РФ
© Ruptly
На памятнике погибшим в Донбассе солдатам ВСУ оказался постер из Diablo III

Памятник погибшим в Донбассе украинским силовикам установили во вторник в одном из спальных районов на окраине Киева. Он выглядит как большой гранитный меч с гербом Украины, который пронзает карту России без Крыма. На постаменте изображен воин с крыльями в цветах украинского флага.

Как сообщили инициаторы установки монумента, Киев запретил создание мемориала в центральных районах города, поэтому его возвели на окраине — на пересечении улицы Академика Королева и проспекта Леся Курбаса.

Отмечается, что композиция была создана на пожертвования "волонтеров".  

Герой Diablo III

СМИ быстро опознали в изображении воина на постаменте видоизмененный постер компьютерной игры Diablo III, центральным персонажем которой является падший архангел Тираэль.

Крылья Тираэля в украинской версии окрашены в желто-голубой, также ему пририсовали щит с изображением герба в виде трезубца. Украинские СМИ, впрочем, утверждают, что на постаменте памятника представлен "образ ангела-хранителя украинских воинов".

"Хамство и ненависть"

Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк назвал открытие монумента очередным актом агрессии против России, который требует жесткого ответа со стороны Москвы и "вменяемой части международного сообщества". По его мнению, подобные действия должны стать предметом рассмотрения Совбеза ООН.

Открытие в Киеве памятника бойцам ВСУ в виде меча, пронзающего карту РФ
© Ruptly
Эксперт: памятник в Киеве с пронзающим карту России мечом — это убого

Железняк заявил, что монумент в Киеве демонстрирует "людоедскую и злобную суть нынешней украинской власти". Показательно, по его словам, и то, что для памятника выбран образ меча, воткнутого в карту России, что "является выражением прямой угрозы нашей стране и призывом к агрессии", подчеркнул парламентарий.

Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает, что в памятнике соединились "ненависть и хамство".

"В нем нет даже намека на скорбь, не говоря уже о покаянии за бессмысленно погубленные жизни, которая была бы в данном случае особенно уместна. Вместо этого – редкое сочетание ненависти и хамства", — написал Клинцевич на своей странице в Facebook.

Доцент Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Дмитрий Офицеров-Бельский в эфире радио Sputnik отметил, что памятник отображает идеологию людей, ориентированных на конфронтацию.

"Если говорить о памятнике, то это убого с точки зрения вкуса и стиля. Там нет никакой глубокой мысли, а есть нагромождение деталей с вполне очевидным идеологическим посылом", — добавил он.

Антироссийские символы

Мемориал погибшим украинским силовикам является не первым провокационным художественным решением, предлагаемым на Украине.

Сюжет украинского телеканала 1+1 об иконе с изображением участников майдана на экране монитора
© РИА Новости / Телеканал 1+1
Участников Майдана и украинских силовиков изобразили на иконе

В июле украинское телевидение показало сюжет об освящении в Михайловском Златоверхом соборе Киева новой иконы, на которой изображены украинские силовики и участники Майдана. В верхней части образа художник поместил Богоматерь, а внизу — "защитников Украины". К ним отнесли  одновременно князя Владимира Великого, гетмана Ивана Мазепу, казаков, участников Майдана и бойцов, участвовавших в военных действиях в Донбассе.

В мае сообщалось, что рядом с памятником "Родина-мать" в Киеве планируют создать мемориальный комплекс "Агрессия России". Как именно он будет выглядеть, пока неизвестно. По словам главного художника Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Анатолия Гайдамаки, сооружение будет содержать много "символов и аллегорий". На самом памятнике "Родина-мать" советский герб было решено срезать или скрыть в рамках закона о декоммунизации.

В 2016 году украинская контрразведка представила эмблему, на которой орел душит двуглавую змею в короне. В соцсетях тогда отметили, что змея — это непосредственный намек на двуглавого орла, изображенного на российском гербе. 

Не менее провокационным оказался и новый герб военной разведки Украины с изображением совы с мечом, которая нависла над картой России. Вице-премьер России Дмитрий Рогозин жестко раскритиковал новую символику, назвав ее "дебильной", а вице-спикер Госдумы Ирина Яровая сочла ее прямым доказательством государственного экстремизма. 

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Открытие в Киеве памятника бойцам ВСУ в виде меча, пронзающего карту РФ
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В мире
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