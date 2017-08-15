Супруга президента Зимбабве вернулась из ЮАР, где ее обвиняют в избиении

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Супруга президента Зимбабве Грейс Мугабе вернулась на родину из ЮАР, где на нее было заведено дело по обвинению в избиении девушки, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя зимбабвийского правительства.

Потерпевшая обратилась в полицию после того, как Грейс Мугабе якобы избила ее удлинителем в отеле Йоханнесбурга, где девушка находилась в компании сыновей первой леди.

Ранее сообщалось, что Грейс Мугабе добровольно явилась в полицию ЮАР и во вторник предстанет перед судом. Однако затем южноафриканские правоохранители опровергли эту информацию. При этом в полиции отмечают, что не выдавали ордер на арест женщины.

"Да, она вернулась в страну. Мы не знаем, откуда появилась эта история с нападением", — заявил представитель властей Зимбабве.

Правящая партия Зимбабве подтвердила, что между первой леди и девушкой "произошла размолвка", отметив при этом, что жертвой нападения стала сама первая леди, которая считается одним из вероятных преемников своего супруга 93-летнего Роберта Мугабе.

Grace Mugabe back in Zimbabwe after being accused of assault in South Africa — Reuters https://t.co/Sh6zt2Lava — Zyite.com (@zyiteblog) 15 августа 2017 г.

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