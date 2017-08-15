Правительство Индии попросило компании удалять ссылки на игру "Синий кит"

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 авг — РИА Новости. Правительство Индии попросило технологические компании, в том числе Google, Facebook, Microsoft, Yahoo, удалять любые ссылки на игру "Синий кит", пропагандирующую суицид среди подростков, сообщает агентство IANS.

Соответствующее письмо было направлено компаниям еще 11 августа, но об этом стало известно только во вторник.

"Появились сообщения о случаях самоубийств детей во время игры в "Синего кита". По имеющимся сведениям, администратор игры использует платформу социальных сетей для заманивания/подстрекания детей к игре, которая в итоге может привести к тому, что ребенок нанесет себе увечья, вплоть до суицида. Вам тем самым предписывается гарантировать, что любые ссылки на эту смертельную игру под оригинальным названием или на ее аналоги будут удалены с вашей платформы", — цитирует агентство письмо министерства информационных технологий.

В конце июля стало известно о первом предположительном случае гибели подростка в Индии в результате участия в игре "Синий кит". В Мумбаи погиб 14-летний школьник Манприт Сингх, друзья которого заявили местным СМИ, что он рассказывал им про игру. Однако полиция до сих пор не подтвердила эту версию.

Впоследствии сообщалось о двух попытках суицида подростков в Пуне и Индауре, которые были предотвращены, но и в этих случаях полиция не делала окончательных выводов. Тем не менее сообщения СМИ вызвали дискуссию в обществе, проблема обсуждалась в парламенте страны.

В последнее время в социальных сетях активно распространяется виртуальная игра, которая склоняет детей к самоубийству. Подростки начали делиться в соцсетях несколькими хэштегами, которые отсылают к так называемым "группам смерти", ставшим причиной нескольких случаев суицидов среди несовершеннолетних в России. Так, в конце января — начале февраля в соцсетях ВКонтакте и Instagram стали появляться картинки с китами, плывущими в океане, снабженные хэштегами. Вступившим в группу детям предлагают принять участие в игре, которая заключается в заданиях, последним из которых якобы становится самоубийство.