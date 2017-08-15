В Нью-Йорке на женщину с тремя детьми упало огромное дерево

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Огромное дерево рухнуло в Центральном парке Нью-Йорка, пострадали женщина и её трое детей, передает телеканал NBC.
Очевидцы сообщают, что дерево с громким треском внезапно упало, когда женщина проходила мимо, толкая перед собой двойную коляску. Новорожденный ребенок находился у неё в переноске.
Женщина находилась под придавившим ее деревом не менее 10 минут и после госпитализации продолжает периодически терять сознание. Её трое сыновей получили легкие травмы.
Причины падения дерева выясняются.
Massive tree falls in New York's Central Park, injuring 3 kids, adult https://t.co/2cmy8m84N5 (via @travfed) #FOXNewsUS pic.twitter.com/K0y3E1OU0K— Fox News (@FoxNews) 15 августа 2017 г.